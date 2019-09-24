موسيقار مصري يخاطب الشاعر الراحل صلاح جاهين

2019/09/24 | 05:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسيقار مصري يخاطب الشاعر الراحل صلاح جاهينيقدم المؤلف الموسيقي المصري، راجح داوود، على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية حفلا يهدي فيه مؤلفاته إلى شاعر الرباعيات، صلاح جاهين.ويشمل الحفل المؤلفات التي كتبها راجح داوود للسينما، وغيرها من المؤلفات السيمفونية التي كتبها للأوركسترا السيمفوني، كمؤلفات مستقلة.لكن ما يميز الحفل هو مقطوعة استلهمها داوود من الأشعار الشهيرة للراحل، صلاح جاهين، والتي أطلق عليها "الرباعيات"، حيث سيقوم الشاعر، جمال بخيت، بدور الراوي، بينما تتحاور معه آلة الفلوت، التي تعزفها عازفة الفلوت، صفاء عبد الرحمن، على خلفية مجموعة الوتريات بأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو، ناير ناجي.ويقول راجح داوود: "إن رباعيات صلاح جاهين من أجمل القوالب التي لامست الوجدان، وتجسدت من خلالها عبقريته الشعرية، وكنوز الكلمات التي تركها وأصبحت مصدرا للإبداع والإلهام في شتى المجالات الفنية".كما أضاف داوود أن اختياره لآلة الفلوت، تعبيرا عن هذه الروائع الشعرية، لدفء صوت هذه الآلة، وحميمية نغماتها، ما يخلق مع الآلات الوترية المصاحبة حوارا إنسانيا عميقا يسمو بالوجدان والمشاعر.كما يضم البرنامج أيضا أشهر ما كتب المؤلف الموسيقي المصري للسينما، وخاصة الـ "باساكاليا" للعود والأرغن والأوركسترا الوتري، التي يشارك فيها بالعزف على آلة الأرغن.

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