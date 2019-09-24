«قلق عميق» في الدول الغربية بسبب وضع حقوق الإنسان في السعودية

2019/09/24 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعربت 24 دولة أغلبها أوروبية عن قلقها العميق بشأن تلك التقارير، وذلك فيما تحدثت تقارير غير رسمية عن تعذيب واحتجاز غير قانوني ومحاكمات غير عادلة لنشطاء منهم نساء وصحفيون في السعودية.وهذا هو ثاني بيان مشترك يقرأ أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال ستة أشهر بعد أول توبيخ على الإطلاق للسعودية في المجلس في آذار.وقال دبلوماسيون إن سفيرة أستراليا سالي مانسفيلد قرأت أمام المجلس البيان الأحدث والذي كانت من بين الدول الموقعة عليه كذلك بريطانيا وكندا وألمانيا وبيرو.ويعتبر مجلس حقوق الإنســـان الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية في الأمم المتحدة التي تضطلع بالمسؤولية عن حقوق الانسان ويتألف من 47 دولة عضوا تجتمع كل سنة بما لا يقل عن 3 دورات في مقره بجنيف بسويسرا.ويضطلع مجلس حقوق الإنســـان بدور تعزيز حقوق الإنســـان وحمايتها في جميع أنحـــاء العالم، وتقديم توصيات تتناول انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجيّة.ويعد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هو أمانة مجلس حقوق الإنسان، وتســـتطيع المنظمات غيـــر الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المجلـــس الاقتصادي والاجتماعي وحدها أن تحظى بالاعتماد للمشـــاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان بصفة مراقب.

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