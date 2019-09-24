مكتب محافظ بغداد يكشف حقيقة استقالته

2019/09/24 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب محافظ بغداد يكشف حقيقة استقالتهكشف المكتب الإعلامي لمحافظ بغداد فلاح الجزائري، حقيقة الانباء التي تحدثت عن استقاله، مبدياً استغرابه من هذه الأنباء.وجاء في بيان للمكتب الاعلامي أن " المحافظ في إيفاد رسمي مع دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الصين ويتابع أداء عمل المحافظة والدوائر المرتبطة بها".و أشار المكتب الاعلامي الى أن "المحافظة تتعامل مع المخاطبات الرسمية وأنه لم يرد من مجلس المحافظة اي كتاب يتعلق باستضافة أو استجواب يخص السيد الجزائري".ولفت البيان إلى أن "ما اثير حول موضوع الاستقالة عارٍ عن الصحة وافتراءات لا يمكن التعامل معها"، فيما شدد "على ضرورة ابعاد محافظة بغداد عن الصراعات السياسة كونها مؤسسة حكومية معنية بتقديم الخدمات الى العاصمة".واكد البيان على "أهمية أن يمارس الاعلام العراقي دوره برصانة ومهنية منطلقا من الحرص على استقرار المؤسسات الحكومية وابعادها عن اجواء الصراعات".

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