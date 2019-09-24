2019/09/24 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس مدينة مشهد الإيرانية، محمد رضا حيدري، عن أن السياحة في المدينة تشهد تراجعًا رغم ما تتمتع به من مزارات دينية، مؤكدًا على أنه في حال لم يتوافد العراقيون على المدينة، فسوف تنهار صناعة السياحة فيها.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن حيدري تصريحات قال فيها، إنه ”إذا لم يكن لدينا زوار أجانب بالأخص من العراقيين، فلسوف تنهار صناعة السياحة في المدينة بشكل قطعي“، منوهًا إلى“قضية الإقامة غير القانونية وأثرها على شيوع ما أثارته وسائل إعلام إيرانية حول وجود السياحة الجنسية للعراقيين في هذه المدينة“، مبينًا أنه ”طبقًا للإحصاءات التي بيدنا من الجهات القضائية، فإن مجموع القضايا في هذا الأمر تبلغ 94 قضية“.

وتابع أنه ”رغم ما تمتلكه مشهد من عدد الفنادق ومراكز الإقامة الحكومية والخاصة، وعدم قبول هذه المراكز السياح الإيرانيين، إلا أن هذه الأماكن لا يتم إشغالها بالكامل“ وفق ما ذكر موقع اقتصاد أونلاين الإخباري المحلي.

ونوه حيدري إلى أن ”52% من مراكز إقامة السياح في مدينة مشهد لا تحتوي على معايير السلامة والحماية المدنية والإطفاء“، وفقًا لما ذكرته، اليوم الإثنين، وكالة أنباء ”تسنيم“ شبه الرسمية.

وتعرف مشهد بزيارات وترددات الوفود الأجنبية بكثرة، كونها مدينة للسياحة الدينية في المقام الأول، حيث تضم مشهد الإمام الرضا الإمام الثامن لدى الشيعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشهد الايرانية تشتكي: إذ لم يتوافد الزوار العراقيون فستنهار سياحتنا) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشهد الايرانية تشتكي: إذ لم يتوافد الزوار العراقيون فستنهار سياحتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).