البصرة تخسر أكثر من 580 ملياراً ودخول 180 ألفاً من مواطنيها المستشفيات

2019/09/24 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، اليوم الاثنين، ان المحافظة تعرضت في عام 2018 الى خسائر كبيرة بسبب ارتفاع المد للسان الملحي، الذي وصل الى اعالي المحافظة والتلوثات البيئية الاخرى من باقي المحافظات.

وقالت البجاري في مؤتمر صحفي ان “هذه التلوثات والمد الملحي الذي اجتاح شط العرب وروافده ادت الى خسائر كبيرة اجملتها وزارة البيئة رسميا في ايلول الحالي، اذ بلغ مجموع الخسائر الاقتصادية ومنها المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية اكثر من 580 مليار و23 مليون دينار”.

وبينت ان “هذه الخسائر لاتتضمن الاضرار الصحية للانسان والاضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمشاريع الزراعية والصناعية ومحطات تصفية وتحلية مياه الشرب حيث يتعدى هذا الرقم كثيرا، وهناك اكثر من 180 الف حالة دخلت المستشفيات في البصرة بسبب التسمم والتلوث البيئي”.

وطالبت البجاري “الحكومة بتعويض المتضررين واطلاق المشاريع الخدمية التي من شأنها معالجة وضمان عدم تكرار هذه المأساة وادراج فقرة خاصة ضمن الموازنة العامة 2020 لتعويض المتضررين واطلاق المشاريع الخدمية في البصرة”.

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