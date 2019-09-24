2019/09/24 | 07:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_حسين_يونس 1 -..
نرجع تاني ليوم التفويض ..
و خروج الملايين في حماية القوات المسلحة ..
لتقول ..
فوضناكم علشان تحاربوا الإرهاب .قادة الجيش تصوروا إن إحنا قصر ..
و أطفال ..
و مش عارفين مصالحنا ..
فعلقوا بوستر ضخم لشاب زى الورد بملابس الجنود ..
يحمل بين يدية عيل ..
و (( الجيش و الشعب إيد واحدة .
)) ..ثم توالت مظاهر الوصاية علي الشعب القاصر ..
الجيش يزرع (بدالة) القمح والخضار في الصوب أورجانيك ..
..
يصنع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد حسين يونس - منافيستو للأجيال القادمة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نرجع تاني ليوم التفويض ..
و خروج الملايين في حماية القوات المسلحة ..
لتقول ..
فوضناكم علشان تحاربوا الإرهاب .قادة الجيش تصوروا إن إحنا قصر ..
و أطفال ..
و مش عارفين مصالحنا ..
فعلقوا بوستر ضخم لشاب زى الورد بملابس الجنود ..
يحمل بين يدية عيل ..
و (( الجيش و الشعب إيد واحدة .
)) ..ثم توالت مظاهر الوصاية علي الشعب القاصر ..
الجيش يزرع (بدالة) القمح والخضار في الصوب أورجانيك ..
..
يصنع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد حسين يونس - منافيستو للأجيال القادمة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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