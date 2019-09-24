محمد حسين يونس - منافيستو للأجيال القادمة

2019/09/24 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_حسين_يونس 1 -..نرجع تاني ليوم التفويض ..و خروج الملايين في حماية القوات المسلحة ..لتقول ..فوضناكم علشان تحاربوا الإرهاب .قادة الجيش تصوروا إن إحنا قصر ..و أطفال ..و مش عارفين مصالحنا ..فعلقوا بوستر ضخم لشاب زى الورد بملابس الجنود ..يحمل بين يدية عيل ..و (( الجيش و الشعب إيد واحدة .)) ..ثم توالت مظاهر الوصاية علي الشعب القاصر ..الجيش يزرع (بدالة) القمح والخضار في الصوب أورجانيك ....يصنع ......

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