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#محمد حسين يونس - منافيستو للأجيال القادمة


#محمد حسين يونس - منافيستو للأجيال القادمة
2019/09/24 | 07:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_حسين_يونس 1 -..

نرجع تاني ليوم التفويض ..

و خروج الملايين في حماية القوات المسلحة ..

لتقول ..

فوضناكم علشان تحاربوا الإرهاب .قادة الجيش تصوروا إن إحنا قصر ..

و أطفال ..

و مش عارفين مصالحنا ..

فعلقوا بوستر ضخم لشاب زى الورد بملابس الجنود ..

يحمل بين يدية عيل ..

و (( الجيش و الشعب إيد واحدة .

)) ..ثم توالت مظاهر الوصاية علي الشعب القاصر ..

الجيش يزرع (بدالة) القمح والخضار في الصوب أورجانيك ..

..

يصنع ......

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