خالد حسن يوسف - إعلامية صومالية تكشف الفساد في الإذاعة البريطانية

2019/09/24 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف قبل أن تتحدث الاعلامية آمنة موسى وهيلي، إلى المجال العام، كنت ذكرت أن يوسف جراد الرئيس السابق للقسم الصومالي في بي بي سي، كان يسخر موقعه في العمل لخدمة ممارسته، ورغم أن ما أشرت إليه لم يكن له صلة بحياته الخاصة، بل كان إشارة إلى تسخير منصبه لقناعته السياسية، وبطبيعة الحال فإن الاستغلال لا يتجزء وهو في المحصلة يعود بالضرر على المجتمع.وكنت أشرت إلى أن هناك عدد من الاعلاميين الصوماليي......

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