ريما كتانة نزال - تداعيات ما بعد «إسراء غريّب» تفتح على نقاش أشمل

2019/09/24 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريما_كتانة_نزال يقولون إن الألم بعد الموت يتلاشى ويختفي تدريجياً بعد الدفن، ربما يصح هذا القول في حالة الموت الطبيعي، لكن في قضية «إسراء غريّب» لا يمكن أن يختفي الألم أو يتم التأقلم مع وفاتها حتى بعد صدور تقرير النائب العام؛ لأن السيف ما زال مسلطاَ على رقاب النساء.لم نتعافَ من قضية إسراء لأنها أظهرت المجتمع الفلسطيني أمام الرأي العام بشكل بشع، ولأنها شوشت على روايتنا كمعنفات من الاحتلال، لم نتعافَ لأ......

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