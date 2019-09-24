مفتول وسعد يتوجان ببطولة السلام للشطرنج الخاطف

2019/09/24 | 08:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:توج لاعب المنتخب الوطني الأسبق عبد الهادي مفتول واللاعبة رويدة سعد، ببطولة السلام للشطرنج الخاطف، التي جرت في العاصمة بغداد.

وفاز لاعب المنتخب الوطني الأسبق عبد الهادي مفتول وبالعلامة الكاملة دون خسارة أو تعادل، حيث حقق المركز الأول بخمس نقاط من 5 جولات، وقد كان في صدارة البطولة منذ بدايتها حتى الجولة الأخيرة، والتي كانت حاسمة مع بطل العراق الأسبق عادل علي جلال حيث فاجأ مفتول رسيله بكش مات بعدما ضيق الخناق على جلال وقد أعطى هذا الفوز قصب السبق لمفتول معلنا فوزه بذهبية البطولة.وفي فئة السيدات، أحرزت ذهبية بطولة النساء رويدة سعد برصيد 3 نقاط ونصف بعدما نافست الرجال في الطاولات الأولى وحلت شقيقتها ريهام سعد ثانية برصيد 3 نقاط بعدما تعادلت بذات الرصيد مع بطلة العرب والعراق لفئة دون 14 عاماً طيبة مهدي عطية ولكن نقاط الخصوم كسرت التعادل وحسمت لريهام .أما على صعيد الناشئات فقد كانت كلمة الفصل للاعبة ريتاج سعد محسن حين حققت ذهبية الفئة العمرية برصيد نقطتين ونصف، وجاءت نور الزهراء ظافر ثانيا برصيد نقطتين وحلت ثالثة ملاك مهدي عطية برصيد نقطة ونصف.وعلى صعيد الناشئين حقق أمير ظافر عبد الأمير المركز الأول على مستوى فئته العمرية وخطف ذهبية البطولة برصيد 3 نقاط وجاء ثانيا أدهم حميد جبار بذات الرصيد إلا أن نقاط الخصوم كسرت التعادل وحسمت لعبد الأمير وحل الحسن ضمير ثالثا برصيد نقطتين.جدير بالذكر أن عدد اللاعبين المشاركين هو 38 لاعباً ولاعبة وقد جرت البطولة وفق النظام السويسري بخمس جولات وبزمن وقدره 5 دقائق مع إضافة 3 ثواني لكل نقلة منجزة (فيشر) على قاعة منتدى بغداد السلام الثقافي بمناسبة يوم السلام العالمي.واشرف على البطولة الحكم الدولي ضمير جبار موسى المشرف على برنامج سويس منيجر والحكم الدولي سعد محسن الكناني حكم عام البطولة ويساعده الحكم الدولي عاصف عبدالله فياض.

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