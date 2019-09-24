منشور غامض من كريستيانو رونالدو بعد تتويج ميسي

2019/09/24 | 08:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، رسالة غامضة، وذلك عقب تتويج ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وحقق ميسي الجائزة على حساب رونالدو، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول.وقام رونالدو بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستغرام" وكتب عليها "الصبر والمثابرة هما سمتان تميزان المحترف عن الهواة".وأضاف "كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيراً، لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن يمكنك أن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك حقيقة".وتابع رونالدو "ضع في اعتبارك أنه بعد الليل يأتي الفجر دائماً".وغاب رونالدو عن حضور حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل "ذا بيست" الذي أقيم مساء يوم أمس بمدينة ميلانو الإيطالية، وأرجع البعض ذلك إلى معاناته من إصابة عضلية.

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