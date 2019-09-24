2019/09/24 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك رغبة العراق ببناء علاقات واسعة مع فرنسا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح يبحث مع ماكرون رغبة العراق ببناء علاقات واسعة مع فرنسا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس صالح يبحث مع ماكرون رغبة العراق ببناء علاقات واسعة مع فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).