ابراهيم ابراش - المثقفون الفلسطينيون بين اكراهات المكان وواجب الإنتماء ( ادوارد سعيد نموذجاً)

2019/09/24 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_ابراش كل كاتب أو مثقف فلسطيني يجد نفسه متورطا بالاشتباك والتعامل مع القضية الفلسطينية في أبعادها الوطنية والقومية والدينية والأممية ، فالمثقف الفلسطيني لا يستطيع إلا أن يكون سياسيا وطنيا ومنفتحا على جميع الهويات حتى وإن لم يشأ ذلك ،وهو ما عبر عنه المفكر إدوارد سعيد عندما قال إن المثقف يجب أن يكون متعدد الهويات ،وفي هذا الشهر تمر ذكرى وفاته عام 2003.مع أن العلاقة بين المثقف والثقافة بشكل عام علاقة ......

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