للأستفادة من التطور الأيراني في اللعبة . رئيس اتحاد الطائرة يصل طهران ويلتقي نظيره الأيراني

2019/09/24 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /متابعات وصل صباح امس الأثنين رئيس الأتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة جميل العبادي العاصمة الأيرانية طهران للقاء نظيره الأيراني من اجل التباحث حول سبل تطوير الطائرة العراقية والأستفادة من التطور الكبير الحاصل للجار الأيراني .والتقى العبادي بأمين سر الأتحادالايراني للكرة الطائرة وتم التباحث حول عقد تؤمه للمدربين والحكام وأقامة المعسكرات التدريبية طويلة الأمد

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