قطر تتبرع بـ100 مليون دولار لمكافحة آثار التغير المناخي

2019/09/24 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده تبرعت بمبلغ 100 مليون دولار للدول الجزرية الصغيرة والدول الأقل نموا من أجل دعم الجهود في مكافحة الآثار الضارة للتغير المناخي.

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