لبنان يرد على تقارير

2019/09/24 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الاثنين، إن البنوك اللبنانية تلبي طلب العملاء على الدولار الأميركي، مع إمكانية السحب من أجهزة الصرف الآلي في معظم البنوك.

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