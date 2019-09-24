رئيس الجمهورية يبحث مع المستشارة الألمانية ميركلسبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في المجالات كافة

2019/09/24 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

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