رئيس الجمهورية يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ويؤكد ضرورة ترسيخ السلام في المنطقة

2019/09/24 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في نيويورك، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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