2019/09/24 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، إلى بغداد مختتما زيارة ناجحة الى الصين.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته وكالة صدى الاعلام، أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والوفد المرافق له عادوا الى بغداد بعد اختتام زيارة رسمية الى الصين”.واضاف ،ان ” عبد المهدي التقى بالرئيس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يعود الى بغداد مختتما زيارته الى الصين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل عبد المهدي يعود الى بغداد مختتما زيارته الى الصين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل عبد المهدي يعود الى بغداد مختتما زيارته الى الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).