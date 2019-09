2019/09/24 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استذكر قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم العالمي للغة الاشارة.واكد طالباني اهمية الاعتراف بلغة الاشارة كوسيلة اساسية للتواصل، بعد ان عبر عن ذلك مستخدما اياها.وقال إن حكومة الاقليم بحاجة الى أخذ إجراءات بهذا الصدد.

View this post on Instagram

ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی زمانی ئاماژەکان یاد دەکەینەوە.



ئەم یادە تیشک دەخاتە سەر دانپێدانان بە زمانی ئاماژە وەکو ئامرازێکی سەرەکی پەیوەندیکردن.



زمانی ئاماژەکان رێگەیەکە بۆ ئەوەی کەسانی نابیست ونادوو بەشدار و چالاک بن لە کۆمەڵگە، هەر لەبەرئەوەش؛ پێویستە وەکو حکومەت پاڵپشتی تەواوی گشت خەڵکی کوردستان بکەین بەتوانا جیاوازەکانیانەوە.



Today we celebrate the international day of sign language.



This day emphasizes the importance of recognizing sign language as a principal means of communication, as it ensures the full inclusion of deaf people in our society and therefore, in our economy.



We, as a government, need to take action to support all the people of Kurdistan.



نحتفل اليوم باليوم العالمي للغة الإشارة.



يؤكد هذا اليوم على أهمية الاعتراف بلغة الإشارة كوسيلة أساسية للتواصل، حيث أنها تضمن الإدماج الكامل للأشخاص الصمّ في مجتمعنا وبالتالي في اقتصادنا.



نحن كحكومة نحتاج إلى أخذ إجراءات وتقديم الدعم الكامل لشعب كوردستان كافةً.



#InternationalSignLanguageDay

A post shared by Qubad Talabani (@qubad_talabani_official) on Sep 23, 2019 at 10:14am PDT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوباد طالباني يستذكر مناسبة ويلجأ للغة الاشارة لاحيائها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوباد طالباني يستذكر مناسبة ويلجأ للغة الاشارة لاحيائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).