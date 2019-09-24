2019/09/24 | 09:36

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روحاني ينتقد البيان الثلاثي بشأن اتهام إيران بهجوم أرامكو

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، البيان الثلاثي البريطاني

الألماني الفرنسي بشأن اتهام بلاده بمسؤوليتها عن هجوم على شركة

"أرامكو" النفطية السعودية.

وقال روحاني خلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "الاتهامات

الواردة في البيان البريطاني الألماني الفرنسي لا أساس لها من

الصحة".

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