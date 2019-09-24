تشبه نقش الدجاج ابشع الوشوم في العالم

2019/09/24 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تميز تصاميم الوشوم في العادة بشكلها الجذاب والملفت، ولكن هذه التصاميم لا تبدو جذابةً على الإطلاق، فكيف استطاعت هذه التصاميم الغريبة أن تكسر حواجز ما هو مألوف في عالم الوشوم وتلقى الإشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟.لا تذكر مصممة الوشوم البرازيلية، هيلينا فرنانديز، بالتحديد متى بدأت بابتكار التصاميم للوشوم، وتقول لموقع CNN بالعربية إن بدايتها كانت

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