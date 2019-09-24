2019/09/24 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم ائتلاف دولة القانون، الحكومة مسؤولية معالجة ازمة البطالة ووملف الخدمات، فيما بحثا خطوات تشكيل "حكومة الظل" و"جبهة المعارضة".

وقال الحكيم في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "استقبلنا (مساء الاثنين)، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، مبينا أن "ملفات الوضع السياسي الداخلي والاقليمي والاستحقاقات القادمة وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل كانت اهم ما تم بحثه خلال اللقاء ، فضلا عن استعراض التحديات على المستوى الدولي والمرجو من اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة".

واضاف الحكيم، "بيّنا ايضا طبيعة المعارضة وخطواتها في تشكيل جبهة المعارضة وحكومة الظل وملف الاستجوابات لبعض الوزراء ممن عليهم شبهات فساد او ضعف ادارة او تاريخ غير مشرف ، فيما ناقشنا تنسيق المواقف بما يتعلق بالقوانين المعطلة التي تحتاج من مجلس النواب الى دور تشريعي اكبر في اقرارها".وتابع الحكيم قائلا ، "اقليميا دعونا الى حوار يجنب المنطقة ويلات الاشتباك وحذرنا من التصعيد غير المبرر في التعامل مع الملفات الحساسة وجددنا دعوتنا لطاولة حوار اقليمي لحل الاشكاليات".

واقتصاديا اوضح الحكيم، أنهما دعيا الى "خطوات اكثر عملية بما يتعلق بالجانب الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وحمّلنا الحكومة مسؤولية معالجة ازمة البطالة عبر خطط سريعة ومتوسطة وبعيدة المدى فضلا عن ملف الخدمات وجدولتها حسب الاولويات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم والمالكي يبحثان خطوات تشكيل 'حكومة الظل' ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم والمالكي يبحثان خطوات تشكيل 'حكومة الظل' ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).