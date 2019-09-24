أمجد عطوان لاعب الشرطة: طموحنا لن يقف عند ثمن النهائي

2019/09/24 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد لاعب الشرطة أمجد عطوان، بدور الجماهير التي حضرت المباراة أمام الكويت، مؤكدا أنها لعبت دور مؤثرا في تأهل الفريق لدور الـ 16 بكأس محمد

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