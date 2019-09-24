الدفاع المدني لـ

2019/09/24 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، بان حريقا اندلع بمخزن للمواد الكهربائية في منطقة حي العدل غربي بغداد.

وقال المصدر الذي رفض الكشف

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