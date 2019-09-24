شيء غامض ينهي ضجيج الحياة في كوكب ليس الأرض

2019/09/24 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشغل العلماء حاليا باحتمال وجود الحياة على سطح كوكب المريخ، فيما الاهتمامات تقل كثيرا بالنسبة إلى الكوكب الذي يحيط بالأرض من الناحية الأخرى: الزهرة.وخلصت دراسة علمية جديدة، حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز” الأميركية، الاثنين، أن كوكب الزهرة كان على الأرجح مسكونا بكائنات حية فيما مضى، ولمليارات السنوات، حتى حدث “شيء غامض” جعله جحيما.وقال البحث الذي

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