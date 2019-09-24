2019/09/24 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس رفضت إيران ما جاء في بيان مشترك أصدرته بريطانيا وفرنسا وألمانيا يتهم إيران بأنها وراء الهجوم على منشآت نفط سعودية نهاية الأسبوع الماضي.وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن الدول الثلاثة التي أصدرت هذا البيان “تردد الاتهامات الأمريكية السخيفة”.وذكر البيان أنه لا يوجد أي تفسير مقبول حتى الآن سوى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران ترفض بيانا أوروبيا يحملها مسؤولية هجمات السعودية وكالة خطوة برس.

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