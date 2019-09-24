قمة المناخ بين جوع البؤساء وتلويث الأغنياء

2019/09/24 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجهت أنظار الملايين في العالم إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث انعقدت بالأمس أولى جلسات قمة العمل المناخي، التي يشارك فيها

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