عراقي يحول بندقية كلاشينكوف لآلة موسيقية

2019/09/24 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حول المدرس ماجد كاظم، بندقية كلاشينكوف إلى آلة موسيقية تصدح بأصوات الموسيقى بدل أزيز الرصاص، داعيا الى تحقيق السلام والابتعاد عن الحرب.وقال كاظم إنه نجح في تحويل الـكلاشينكوف إلى آلة موسيقية بعد عمل طويل، وفقا لما نقلته وكالة “الاناضول”.وأضاف أنه يرغب في الدعوة إلى السلام، والتأكيد على أهميته في بلاده التي عانت من

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