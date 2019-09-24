في حالة القلق والتوتر 6 خطوات مهمة من أجل صحتك

2019/09/24 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البشر ليسوا مهيئين لتحمل أوقات طويلة من التوتر والقلق، لذلك أي فترة يمر بها الإنسان بالتوتر، مثل حالات معينة في العمل، أو في الحياة الشخصية، بإمكانها التأثير بشكل كبير على صحة الإنسان.وربطت دراسات أخيرة حالات التوتر الطويلة، بأمراض القلب والكآبة والسكر، لهذا نشرت صحيفة “الغارديان” 6 خطوات تبقيك بصحة جيدة، خلال حالات القلق التي يبدو

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