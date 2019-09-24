أميركا.. مياه الصنابير “القانونية” تحتوي موتا بطيئا

2019/09/24 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة أميركية أن مياه الصنابير في الولايات المتحدة ستؤدي إلى انتشار الأمراض المميتة مثل السرطانات.وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، الأحد، أن مياه الصنابير ستؤدي إلى وقوع أكثر من 100 ألف إصابة بأنواع مختلفة من السرطانات.وأظهرت الدراسة التي أجرتها منظمة “إي دبلوي جي” غير الربحية أن المياه التي تبيح السلطات الأميركية شربها من […]

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