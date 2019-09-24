قس جورجي يكشف مشاعره عند دخوله ضريح الإمام الحسين (ع) وسبب تكراره زيارته

2019/09/24 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس كاتدرائية السلام في جورجيا عن مشاعره التي احس بها عند دخوله لاول الى الحرم المقدس للامام الحسين عليه السلام.جاء ذلك في كلمته التي القاها نيابة عن الوفود المشاركة في مهرجان تراتيل سجادية الدولي السادس الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين في مرقد الامام الحسين عليه السلام تيمنا بحلول ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه السلام.وقال

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