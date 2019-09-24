2019/09/24 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مقر حزب تركماني الى هجوم مسلح من قبل مجهولين وسط كركوك.

وقال المصدر لـ “النور نيوز” ان “مقر الحركة القومية التركمانية في كركوك استهداف بوابل من الرصاص من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، مساء أمس”.

وتابع أنه “تم الرد من قبل القوة المكلفة بحماية المقر ولا توجد خسائر مادية أو بشرية بين صفوف الحراس والمقر”.

واضاف كما “قامت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق بالقضية”.

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