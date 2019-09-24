بغداد.. حريق في عمارة تجارية بمنطقة حي العدل

2019/09/24 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداندلع حريق صباح، اليوم الثلاثاء، بعمارة تجارية في منطقة حي العدل شارع الربيع، غرب العاصمة بغداد

وافاد مراسل “النور نيوز” ان “سيارات الدفاع المدني “الاطفاء” سارعت الى مكان الحادث لاخماد الحريق”.

واضاف ان “قوات الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق والسيطرة عليه” مشيرا الى ان “اسباب اندلاع الحريق ما تزال مجهول”.

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