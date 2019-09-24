برهم صالح يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

2019/09/24 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ، يوم الاثنين , المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين، ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدة العراق لإعادة الإعمار، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية تسليحاً وتدريباً.واستعرض رئيس الجمهورية والمستشارة الألمانية تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكدا أهمية الحوار بين جميع الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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