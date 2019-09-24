فساد الأحزاب الحاكمة يغرق العراق في المزيد من الديون

2019/09/24 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجنّب الحكومة العراقية الكشف عن القيمة الحقيقية للديون الخارجية والداخلية المترتبة في ذمة البلاد، تاركة الباب مفتوحا على مصراعيه أمام التأويلات.وبرغم

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