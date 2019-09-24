حزب الله.. يهون العميل في حب باسيل

2019/09/24 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت قضية دخول عامر الفاخوري إلى لبنان برعاية أمنية وسياسية عبر مطار بيروت، أن ثمّة ريبة من تنسيق عالي المستوى من أجل

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