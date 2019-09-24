2019/09/24 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم أن لاعب خط الوسط الدولي الفرنسي نبيل فقير تعرض لإصابة في الفخذ الأيسر ستبعده عن الملاعب لفترة غير محددة.واضطر فقير الذي سجل هدفين في الدوري الإسباني هذا الموسم، لمغادرة الملعب في الدقيقة 73 خلال مباراة فريقه أمام مضيفه أوساسونا الجمعة ضمن المرحلة الخامسة.وجاء في بيان النادي الأندلسي أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإصابة تبعد نبيل فقير عن ريال بيتيس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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