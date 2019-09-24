رئيس الوزاء والوفد المرافق له يعود الى بغداد بعد زيارته للصين

2019/09/24 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه

عاد الى بغداد فجر اليوم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والوفد المرافق له، بعد اختتام زيارته إلى الصين والتي انتهت بتوقيع ثماني اتفاقيات في مجالات عدة .

واوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، في بيان حصلت عليه"الاتجاه" ، أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بحضور عبدالمهدي والرئيس الصيني "شملت المجالات المالية والتجارية والأمنية والإعمار والاتصالات والثقافة والتعليم والخارجية، وفي مقدمتها، اتفاق تنفيذ آليات الاتفاقية الاطارية بين وزارة المالية والوكالة الصينية لضمان الإئتمان ، واتفاق التعاون الاقتصادي والفني".

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