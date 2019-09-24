تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية مجارية سوق السندات الأوروبية

2019/09/24 | 09:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً و10 أعوام وعامين مجارية سوق السندات الأوروبية.

حيث تراجعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.7% من 1.75% في آخر تداولات، كما تراجعت أيضاً عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 2.16% من 2.19%، وانخفضت عوائد السندات لأجل عامين إلى 1.67% من 1.71%.

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