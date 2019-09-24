المنافذ الحدودية: إحباط محاولة تهريب (20) عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي

2019/09/24 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، احباط محاولة تهريب 20 عجلة دون الموديل في ميناء ام قصر الشمالي.

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