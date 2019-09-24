عرض شحنتين من خام البصرة للتحميل في تشرين الثاني

2019/09/24 | 10:00

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت مصادر تجارية، الثلاثاء، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تعرض شحنتين من خام البصرة الخفيف وخام البصرة الثقيل بواقع مليوني برميل للشحنة للتحميل في تشرين الثاني في عطاءين وتطلب الشركة عروضا بعلاوات فوق سعر البيع الرسمي للخامين لآسيا.

وسوف يغلق العطاءان في 26 أيلول.

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