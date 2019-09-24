2019/09/24 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية،اليوم الثلاثاء إحباط محاولة تهريب عجلات غير مسموح باستيرادها {دون الموديل} عدد {20} مخبأة خلف إطارات مستعملة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.واضافت الهيأة في بيان تلقتة وكالة صدى الاعلام نسخة منه، إن “عملية الضبط تمت في سيطرة البحث والتحري/ هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد إنجاز المعاملات الكمركية من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة تهريب 20 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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