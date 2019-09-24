2019/09/24 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس عاد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، الى العاصمة بغداد.وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي، في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عاد الى ارض الوطن، مختتما زيارته الى الصين “.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارة الصين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارة الصين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارة الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).