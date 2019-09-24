رئيس الجمهورية يلتقي في نيويورك نظيره البلغاري ورئيسة جورجيا

2019/09/24 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، في نيويورك الرئيس البلغاري رومن راديف ورئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وذكر بيان رئاسي, ان رئيس الجمهورية بحث مع نظيره البلغاري العلاقات بين البلدين وسبل الارتقاء بالتعاون المشترك بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين، كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.[…]

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