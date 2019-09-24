غيوم وارتفاع للحرارة في اليومين المقبلين

2019/09/24 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس للأيام

الأربعة المقبلة مع بدء موسم الخريف فلكياً.

وذكر بيان للهيأة ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون مشمساً مع قطع من

الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومشمساً في المنطقة

الجنوبية" لافتا الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد تكون

أعلى من 39 مْ".وأشار الى ان "طقس الخميس المقبل يكون مشمساً مع بعض الغيوم في

المناطق كافة مع ارتفاع درجات الحرارة بضع درجات في الوسط والشمال

ولا تتغير في الجنوب عن اليوم السابق".أما طقس الجمعة المقبلة فيكون "مشمساً في الوسط والشمال ودرجات

الحرارة تنخفض بضع درجات وفي الجنوب مشمساً ودرجات الحرارة تنخفض

قليلاً".ولفت البيان الى ان "طقس السبت سيكون مشمساً في المناطق كافة ولا

تغير درجات الحرارة باستثناء الجنوب ترتفع قليلاً".

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