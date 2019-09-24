2019/09/24 | 10:07

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ظريف: لن يحصل أي اتفاق جديد دون الالتزام بالاتفاق النووي

الثلاثاء

24

أيلول

2019 :

10:03 am

3

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بانه سوف لن يكون هنالك اي

اتفاق جديد دون الالتزام بالاتفاق النووي.وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول

البيان الاخير الصادر عن الدول الاوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا

والمانيا بشان ما وصفته بضرورة التوصل الى اتفاق جديد مع ايران: انه

ومنذ شهر مايو عام 2018 ، فشلت الدول الاوروبية الثلاث في تنفيذ

التزاماتها تجاه الاتفاق النووي من دون اذن اميركا.واضاف: ان السبيل لمعالجة هذا العجز هو توفر الارادة الشاملة لايجاد

طريق مستقل وعدم التكرار الببغائي لمزاعم اميركا الفارغة والمواءمة مع

برنامج العمل المشترك الشامل.وفي الرد على دعوة الدول الاوروبية الثلاث للتوصل الى اتفاق جديد حسب

قولها كتب ظريف: لن يكون هنالك اي اتفاق جديد دون الالتزام بالاتفاق

{النووي} الراهن.

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