اتحاد الكرة العراقي: نعيش صدمة حقيقية من قرار القضاء العراقي

2019/09/24 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، بانه يعيش صدمة حقيقية من قرار القضاء العرقي بخصوص حبس عضوين من الاتحاد بتهمة تزوير اوراق ترشح عدنان درجال لانتخابات اتحاد الكرة.واصدر القضاء حكمه بالحبس لمدة سنة ونصف لكل من امين سر الاتحاد صباح رضا ورئيس الاستئناف السابق ستار زوير بسبب تزوير اوراق ترشح درجال.وذكر الاتحاد انه “في […]

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