الصحة توضح حقيقة صدور كتاب بخصوص الاقامة الدورية

2019/09/24 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، صدور كتاب منها بشان الاقامة الدورية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "ورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الوهمية صدور كتاب من وزارة الصحة والبيئة بخصوص الإقامة الدورية".

واضافت ان "هذا كتاب مزور ولا اساس له من الصحة"، داعية الى "توخي الدقة ومراجعة المصادر الرسمية وعدم الاعتماد على المواقع الوهمية ومطلقي الاشاعات".

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