2019/09/24 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الفنان الكويتي ​نبيل شعيل​ الحديث عن خلافه مع الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ مشيراً إلى أن للأخير جمهوره ومحبّيه ومُستمعيه، ولكنّ الحديث عنه أمر غير محبّب إلى قلبه.وأضاف:”لا أحب الحديث عنه ممكن سكره، لأنه كان هناك فترة خلافات وصارت ولا أود أن أفتح هذا الأمر”، مشيراً إلى شرطه المسبق بعدم الحديث عن هكذا مواضيع.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نبيل شعيل يرفض الحديث عن خلافه مع كاظم الساهر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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