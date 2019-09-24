اتحاد الكرة يشعر بـ

2019/09/24 | 10:12

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بغداد/ سومر نيوز

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بياناً بشأن حبس اثنين من موظفيه بتهمة تزوير اوراق ترشح عدنان درجال ل...

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